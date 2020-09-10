МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ прибавляет по основным индексам на внешнем позитиве.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск рос на 0,6%, до уровня 2894 пунктов, долларовый индекс РТС — также на 0,6% — до 1209 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти снижается на 0,5%, до 40,59 доллара за баррель по марке Brent.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах коррекционно отскочили вверх на 1,6-2,7% после ощутимого падения в течение трех предыдущих торговых сессий.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются в пределах 0,25%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на 0,2-1,4%.