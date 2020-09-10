МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг в основном повышаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.31 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" повышалась на 0,1%, до 4,88 доллара, "Новатэка" — на 0,14%, до 144,5 доллара, "Лукойла" — на 0,29%, до 62,42 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,45%, до 4,57 доллара, "Газпром нефти" — на 0,12%, до 20,23 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 0,13%, до 26,07 доллара, "Северстали" — снижалась на 0,28%, до 12,44 доллара, НЛМК — опускалась на 0,9%, до 20,97 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,34%, до 0,868 доллара, Сбербанка — на 0,41%, до 11,54 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,67%, до 24,4 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,3%, до 5,46 доллара, "Магнита" — дорожали на 0,21%, до 14,06 доллара. Расписки "Ленты" росли в цене на 0,84%, до 2,71 доллара.