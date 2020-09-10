МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг вернулись к снижению после роста в пределах 2% днем ранее — рынки с осторожностью ждут заявлений ЕЦБ, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 11.24 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,84%, до 5960,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,57%, до 5014,2 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,26%, до 13203,35 пункта.

В четверг трейдеры фиксируют прибыль после уверенного роста рынков днем ранее. Также участники торгов предпочитают воздержаться от покупок до того, как ЕЦБ озвучит свое решение по дальнейшей монетарной политике. Кроме того, европейский регулятор опубликует свои новые экономические прогнозы по еврозоне.

Как пишет агентство Рейтер, ожидается, что на своем очередном заседании ЕЦБ "намекнет на новые меры стимулирования, вооружившись свежим набором экономических прогнозов, на фоне растущей напряженности в связи с Brexit и опасений по поводу возвращения коронавируса".

Дополнительное давление на британский фондовый рынок оказывает обострение неопределенности, связанной с выходом Великобритании из ЕС (Brexit). Так, представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что ЕС требует от Великобритании разъяснений по поводу выполнения соглашения о Brexit. Данное заявление прозвучало после того, как правительство Великобритании представило законопроект, который, по мнению многих представителей ЕС, противоречит не только соглашению об условиях выхода Великобритании из ЕС, но и — в отдельных моментах (это признало и само британское правительство) — международному праву.