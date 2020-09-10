МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Курс евро в четверг сохраняет утренний рост по отношению к доллару перед заявлениями ЕЦБ по итогам очередного заседания руководства, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.48 мск курс евро к доллару рос до 1,1835 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1802 доллара. Курс доллара к иене снижался до 106,06 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,17 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 93,08 пункта.

В центре внимания трейдеров находится заседание ЕЦБ, которое проходит в четверг. Позднее регулятор озвучит свои решения по дальнейшей монетарной политике и новые экономические прогнозы. Аналитики ждут, что ЕЦБ сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Также ожидается, что регулятор оставит без изменений параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP). В настоящее время ее объем составляет 1,35 триллиона евро, она действует минимум до конца июня 2021 года.

"Обстановка сложная, инфляция низкая, и мы пришли к заседанию с укрепившимся евро. Заявление, вероятно, будет с направленностью к смягчению (монетарной политики — ред.), но вопрос в том, что они на самом деле могут сделать?", — цитирует агентство Рейтер мнение портфельного менеджера Legal & General Investment Management Джастина Онуэквуси (Justin Onuekwusi).

Эксперт отметил, что пока объем спецпрограммы ЕЦБ по покупке активов PEPP существенно ниже лимита в 1,35 триллиона евро, и это означает, что центробанк может просто указать на увеличение покупок в какой-то момент в будущем. "Риск состоит в том, что сообщение будет недостаточно мягким", — добавил он.

Позднее в четверг на курс доллара может повлиять статистика из США. Так, министерство труда США до открытия торгов сообщит данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 5 сентября. Аналитики ждут снижения показателя на 35 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 846 тысяч заявок.