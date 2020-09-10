МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются в четверг, указывая на возможную негативную динамику бирж США на открытии торгов после ощутимого роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.14 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,14%, до 27939 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,17%, до 11410,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,08%, до 3397,25 пункта.

Динамика фьючерсов в четверг указывает на то, что биржи США могут открыться в минусе после значительного роста днем ранее. Рост американских индексов произошел в среду после падения в течение трех предыдущих торговых сессий.

Аналитики не исключают дальнейшего сохранения нестабильности на рынках. "Можно ожидать, что волатильность продолжится только из-за наличия большого числа разных факторов, например, отсутствие прогресса в области финансовой поддержки в США и число случаев заболевания Covid-19. Просто трудно представить, как мы можем со всем этим покончить", — сказал газете Wall Street Journal глава подразделения по инвестиционной стратегии в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) компании Black Rock Вэй Ли (Wei Li).

Позднее в четверг на динамику рынков может повлиять статистика из США. Так, министерство труда США до открытия торгов сообщит данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 5 сентября. Аналитики ждут снижения показателя на 35 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 846 тысяч заявок.