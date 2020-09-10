МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг днем снижаются ускоренными темпами перед публикацией еженедельной статистики министерства энергетики (EIA) США о запасах этого сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.49 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,4%, до 40,22 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,79%, до 37,37 доллара за баррель.

Многие аналитики полагают, что за неделю по 4 сентября запасы нефти в США снизились, примерно на 1,3 миллиона баррелей, но есть считающие, что данные все же могут указать на рост запасов, как это следовало из информации Американского института нефти (API). API в ночь на четверг сообщил, что запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 2,97 миллиона баррелей после падения на 6,36 миллиона баррелей неделей ранее.

"Если EIA подтвердит рост запасов нефти позже сегодня, это будет первое увеличение запасов в США с середины июля", — приводит агентство Рейтер слова аналитиков ING.