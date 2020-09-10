МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Рынок акций РФ перешел к росту по индексу Мосбиржи на фоне замедления снижения цен на нефть марки Brent и умеренно растет по индексу РТС на фоне укрепления рубля, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.16 мск рос на 0,25% — до 2883,28 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,16%, до 1215,33 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 57 копеек, до 74,75 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 88,93 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 0,74%, до 40,49 доллара за баррель.

Европейские индексы преимущественно снижаются, при этом немецкий DAX поднимается на 0,06%.

"После нашего открытия глобальные площадки и котировки нефти сдали позиции. Реакция российского рынка на данный импульс оказалась излишне негативной, что отражает его относительную слабость, вызванную большой внешнеполитической неопределенностью, которая несет риски новых антироссийских санкций", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

Впрочем, замедление снижения нефтяных котировок помогло индексу Мосбиржи вернуться к утреннему росту.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Среди лидеров снижения – акции "ВСМПО-Ависма" (-1,72%), "Акрона" (-1,4%), акции МКБ (-1,38%).

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в четверг подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Московского кредитного банка" на уровне "BB", прогноз по рейтингу негативный.

Также среди лидеров снижения – акции "Лукойла" (-1,34%), ММК (-1,13%,) префы "Башнефти" (-1,04%) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-1,03%).

Акции "Алросы" растут в четверг на 3,87% и уже подскакивали на 4%, до 72 рублей – максимума с 10 марта на фоне публикации позитивного ежемесячного отчета по продажам.

Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в августе 2020 года в стоимостном выражении составил 216,7 миллиона долларов против 35,8 миллиона долларов месяцем ранее, сообщила компания в четверг.

Также в лидерах роста — акции "Северстали" (2,16%), обыкновенные акции "Селигдара" (1,99%), "Русала" (1,86%), "Интер РАО" (1,4%) и акции НЛМК (1,1%).

"Совет директоров "Магнита" решил выплатить 25 миллиардов рублей дивидендов по акциям операционной дочки АО "Тандер", которая на 100% принадлежит торговой сети. Впрочем, новость не сказалась положительно на акциях материнской компании", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие брокер".

К текущему моменту акции "Магнита" поднимаются на 0,52%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи сегодня пробил ближайшую поддержку 2870 пунктов, и следующим техническим препятствием для снижения может выступить психологически важный уровень 2800 пунктов, отмечает Бабин из "БКС Брокер". У индекса РТС ближайшая поддержка остается на новом четырехмесячном минимуме 1174 пункта, напоминает он.

Если снижение мировых рынков ускорится, российские фондовые индикаторы могут пробить эти поддержки уже на текущей неделе, считает аналитик.

Валерий Емельянов из "Фридом Финанс" полагает, что индекс Мосбиржи к закрытию торгов в четверг закрепится вблизи отметки 2870 пунктов.