МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают в пределах 1%, в то время как инвесторы ожидают публикации данных минэнерго США о запасах нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.34 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,88% — до 40,43 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,1% — до 37,63 доллара за баррель.

В центре внимания трейдеров находится статистика по запасам нефти в США. Эксперты полагают, что показатель снизился на 1,3 миллиона, до 497,1 миллиона баррелей. При этом по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 2,97 миллиона баррелей, что вызывает обеспокоенность инвесторов.

Рынок нефти остается достаточно волатильным на этой неделе. Накануне нефть марки Brent подорожала на 2,5%, а WTI — на 3,5% после падения их стоимости во вторник на 5% и 6% соответственно.