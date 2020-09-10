МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг на фоне ослабления доллара, продолжившегося и после заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,38%, или на 6,95 доллара, до 1962,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал при этом на 0,71%, до 27,282 доллара за унцию.

Падение курса американской валюты традиционно оказывает поддержку стоимости золота, которое в таком случае становится дешевле для держателей иностранной валюты.

Доллар заметно дешевеет к евро после заседания ЕЦБ, в рамках которого регулятор скорректировал вверх прогноз динамики ВВП еврозоны на текущий год до падения на 8% против 8,7% в июньском прогнозе. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) также падает.

"Ослабление доллара в краткосрочной перспективе, а также другие факторы неопределенности в долгосрочной перспективе поддерживают металл. Инвесторы также отыгрывают заседание ЕЦБ", — отмечает глава отдела исследований рынка металлов Societe Generale Робин Бхар (Robin Bhar), чьи слова приводит агентство Рейтер.