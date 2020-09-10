МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Курс евро растет к доллару после того, как после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) регулятор скорректировал вверх прогноз динамики ВВП еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.59 мск курс евро к доллару рос до 1,1869 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1802 доллара; курс доллара к иене при этом незначительно снижался, до 106,16 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,17 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) понижается на 0,3%, до 92,97 пункта.

Ранее в четверг прошло заседание ЕЦБ, в рамках которого регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Трейдеры при этом обратили внимание на то, что регулятор изменил прогноз падения экономики еврозоны на текущий год до минус 8% против снижения на 8,7% в июньском прогнозе. Сразу после заседания курс евро ускорил рост по отношению к доллару и достигал отметки в 1,19 доллара за евро.

Глава регулятора Кристин Лагард на пресс-конференции также заявила, что экономика еврозоны восстанавливается, но ее будущее сильно зависит от коронавируса.