МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в четверг вечером растет против доллара и снижается к евро, отыгрывая ощутимое укрепление европейской валюты на форексе.

Неуверенная динамика рынка нефти и западных фондовых индексов не дает рублю сильной поддержки.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.50 мск снижается на 27 копеек, до 75,06 рубля, курс евро повышается на 23 копейки, до уровня 89,19 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Российская валюта в четверг вечером растет против доллара и снижается к евро примерно одинаковыми темпами. Европейская валюта подскочила в район 1,19 доллара на мировом валютном рынке.

Поддержку ей оказали комментарии по итогам заседания ЕЦБ, в рамках которого регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне и объемы выкупа активов. Трейдеры при этом обратили внимание на то, что ЕЦБ изменил прогноз падения экономики еврозоны на текущий год до 8% против снижения на 8,7% в июньском прогнозе.

При этом конъюнктура мировых рынков не дает рублю сильной поддержки. Так, фьючерсы на сорт нефти Brent снижаются вечером в цене на 0,5%, до 40,6 доллара за баррель. Статистика запасов топлива в США оказала давление на рынок.

Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 сентября, выросли на 2 миллиона баррелей, или на 0,4%, и достигли 500,4 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики ожидали, наоборот, снижения этих запасов — на 1,3 миллиона, до 497,1 миллиона баррелей.

Западноевропейские биржевые индексы сегодня в основном снизились, американские их коллеги при этом сейчас повышаются. Американский рынок продолжает восстанавливаться после сильного падения на прошлой неделе.

Некоторую поддержку рублю оказало напоминание зампредом ЦБ Алексеем Заботкиным о том, что Банк России планирует с 1 октября начать дополнительные продажи иностранной валюты на 185 миллиардов рублей. Они будут проводиться ежедневно равными долями до 31 декабря, заявил он. Таким образом, ежедневные продажи составят не менее 2,8 миллиарда рублей, что даже несколько выше нынешних продаж (2,5 миллиарда).

В итоге доллар падает к рублю вечером на 0,3%, евро прибавляет 0,2%. Рублевая цена нефти колеблется чуть выше уровня 3 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Днем на валютных площадках развивающихся рынков преобладала коррекция их валют вниз, хотя уже и не столь заметная, как в первой половине недели: наряду с рублем в минусе к доллару торговались валюты Индии, Мексики и ЮАР, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"Однако ближе к окончанию рабочего дня положение американской валюты ухудшилось на большинстве рынков EM. Ослаблению USD способствовали итоги заседания ЕЦБ и оказавшаяся несколько хуже ожиданий участников рынка недельная статистика по рынку труда в США", — добавил он.

Рубль был сильно перепродан на фоне резкого ухудшения ситуации с внешними рисками, однако их масштаб кажется преувеличенным, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

ЦБ РФ также сообщил, что сальдо счёта текущих операций снизилось в январе-августе, но всё ещё остаётся положительным, а министр финансов РФ Антон Силуанов представил прогноз дефицита бюджета в текущем году на уровне около 4%. Он также сообщил, что падение ВВП может составить около 4%, или меньше, продолжил эксперт.

"Подобные параметры явно лучше прогнозов, которые делались на пике карантинных мер весной. Соответственно, у рубля нет особых проблем с текущей ситуацией на рынке нефти и с обеспечением бюджетных расходов, кроме неопределённости с внешними рисками", — отмечает он.

От ЦБ РФ также поступило несколько важных новостей. Во-первых, регулятор рассматривает возможность публикации траектории ключевой ставки. По сути, такие шаги приблизят Центробанк к практике работы ФРС и сделают денежную политику более предсказуемой и прозрачной для рынка, полагает Кочетков.

На конец последней сессии этой недели можно ожидать доллар по 75,5 рубля, а евро немногим ниже 90 рублей, оценил Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".