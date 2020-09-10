МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в четверг по индексу Мосбиржи на фоне нефти Brent выше 40 долларов за баррель, индекс РТС показал более сильную позитивную динамику за счет укрепления рубля, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,75% — до 2897,55 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,27%, до 1216,59 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск снижается на 25 копеек, до 75,08 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 89,19 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,77%, до 40,48 доллара за баррель.