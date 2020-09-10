МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги четверга падением на новостях вокруг выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,18%, до 6002,28 пункта. Французский CAC 40 уменьшился на 0,38%, до 5023,93 пункта, немецкий DAX — на 0,26%, до 13202,42 пункта.

В четверг Еврокомиссия заявила, что договор о "разводе" Евросоюза и Великобритании уже вступил в силу, и его нельзя менять односторонне, в связи с чем призвала изменить новый законопроект, нарушающий условия соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

Ранее в среду правительство Великобритании представило законопроект, который, по мнению многих представителей ЕС, противоречит не только соглашению об условиях выхода Великобритании из ЕС, но и — в отдельных моментах (это признало и само британское правительство) — международному праву.

"Рынки действуют с большой осторожностью, мы видим, что инвесторы отказываются от (приобретения акций — ред.) некоторых компаний, ориентирующихся на экспорт, из-за неопределенности вокруг Brexit", — отметил глава стратегии европейских акций в SocGen Рональд Калоян (Ronald Kaloyan), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Кроме того, в четверг прошло заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), в рамках которого регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Регулятор изменил прогноз падения экономики еврозоны на текущий год до минус 8% против снижения на 8,7% в июньском прогнозе. При этом оптимизм вокруг восстановления экономики не смог перевесить пессимизм от новостей вокруг Brexit.