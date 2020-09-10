МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,1%, до 4,87 доллара, "Новатэка" — на 0,28%, до 143,9 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,48%, до 62,54 доллара, "Газпрома" — на 1,27%, до 4,61 доллара, "Газпром нефти" — на 0,5%, до 20,3 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опустилась на 0,04%, до 26,03 доллара, "Северстали" — выросла на 3,21%, до 12,87 доллара, НЛМК — на 1,13%, до 21,4 доллара.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 1,54%, до 0,89 доллара, Сбербанка — подорожали на 2,26%, до 11,75 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,46%, до 24,35 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 0,55%, до 5,5 доллара, "Магнита" — на 1,43%, до 14,03 доллара. Цена расписок "Ленты" снизилась на 0,19%, до 2,69 доллара.