МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) на встрече с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной предложила дать возможность присваивать статус индивидуального инвестиционного счета (ИИСа) лицевому счету в реестре пайщиков паевого инвестиционного фонда – "ИИС ПИФ" (то есть ИИС, открываемый в реестре пайщиков), сообщил журналистом глава ассоциации Алексей Тимофеев.

"Мы предложили вернуться к теме ИИС-ПИФ. Это не отдельный тип ИИСа, это возможность присвоения статуса ИИС одного из существующих типов лицевому счету в реестре пайщиков паевого инвестиционного фонда. Лицевой счет в реестре пайщиков паевого инвестиционного фонда может быть ИИСом первого, второго и, если появится, третьего типа", — сказал он.

ИИСы первого и второго типа предполагают открытие брокерского счета или счета доверительного управления, пояснил Тимофеев и добавил: "Почему бы людям не приобретать инвестиционные паи ПИФов от управляющей компании напрямую и получать такие же налоговые преференции, как если бы они это делали через счета брокерские или доверительного управления?"

"То есть, если у вас есть счет в реестре пайщиков, на котором учитываются паи, приобретённые вами у УК, а этому лицевому счету присвоен статус, условно, ИИСа первого типа, то размещая на нем 1 миллион рублей ежегодно, вы можете обращаться в налоговую за возвратом 13% с 400 тысяч рублей, как это происходит с брокерским ИИС, или счетом доверительного управления ИИС первого типа", — пояснил он.

Тимофеев добавил, что предположительно такие счета могут открываться только у одной управляющей компании, возможно, на этот счет могут быть зачислены паи нескольких ПИФов или только один ПИФ. Инициатива может оказаться интересной с точки зрения стимулирования интереса к коллективным инвестициям, заключил он.