МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ вырос по индексам Мосбиржи и РТС, несмотря на умеренно негативный внешний фон, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,75%, до 2897,55 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,27%, до 1216,59 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.56 мск снижается на 20 копеек, до 75,12 рубля, курс евро — растет на 5 копеек, до 89,01 рубля.

Проигнорировав днем ранее коррекционное восстановление внешних рынков, сегодня индекс Мосбиржи все же смог продемонстрировать умеренный подъем, несмотря на ухудшение внешнего фона, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Основным фактором давления на наши акции могла выступить ситуация на рынке энергоносителей, где активизация продаж привела к отступлению ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в район 40,6 доллара за баррель. При этом ситуация на западных фондовых площадках также не добавляла оптимизма нашим игрокам", — уточняет он.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent сейчас снижается на 0,83%, до 40,45 доллара за баррель.

Основные европейские индексы к закрытию торгов снизились в пределах 0,4%, ведущие американские индексы рынка акций теряют к текущему моменту 0,4-0,65%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Алросы" выросли в цене на 4,19% после публикации отчета о продажах.

Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в августе в стоимостном выражении составил 216,7 миллиона долларов против 35,8 миллиона месяцем ранее, сообщила компания ранее в четверг.

Также в лидерах роста — акции "Северстали" (3,35%), "Русала" (3,23%), "Интер РАО" (2,38%), Московской биржи (2,31%), "Русгидро" (2,06%), обыкновенные акции Сбербанка (1,78%), префы "Татнефти" (1,24%) и акции "Полюса" (1,13%).

Среди лидеров снижения – префы "Башнефти" (-1,47%), акции "ВСМПО-Ависмы" (-1,38%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-1,12%), акции МКБ (-1,09%).

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Московского кредитного банка" (МКБ) на уровне "BB", прогноз по рейтингу негативный.

Как указывается в сообщении рейтингового агентства, негативный прогноз по РДЭ продолжает отражать потенциальное давление на финансовый профиль банка со стороны кризиса в области здравоохранения, снижения цен на нефть и связанного с этим экономического спада.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Без внешних очевидных сигналов российский рынок может остаться в локальном боковике по индексу Мосбиржи и продолжить торги в области 2900 пунктов. Рубль по отношению к доллару вплотную подобрался к уровню сопротивления в 75 рублей, которое, вероятно, остановит его текущее укрепление", — считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

Сегодняшняя динамика не изменила картины, она все еще говорит в пользу возможности продолжения снижения и тестирования ближайшей поддержки, расположенной на уровне 2850 пунктов по индексу Мосбиржи, обращает внимание Зварич.

Серия падений, возможно еще не завершена, поэтому мы не исключаем, что рынок по индексу РТС еще успеет оказаться у отметки 1190 и ниже, полагает Валерий Емельянов из компании "Фридом Финанс". "В базовом сценарии на конец недели мы видим РТС вблизи 1220 пунктов", — заключает он.