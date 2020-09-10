МОСКВА, 10 сен /ПРАЙМ/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос продления срока, отведенного китайской Bytedance на организацию продажи китайского сервиса TikTok, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Администрация Трампа рассматривает вопрос о том, стоит ли дать владельцу TikTok больше времени для организации продажи сервиса американскому покупателю", — говорится в сообщении.

В августе Microsoft объявила о продолжении переговоров о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, планируя завершить их не позднее 15 сентября. Позднее СМИ сообщали о заинтересованности в активах TikTok таких компаний, как Oracle, Twitter и Netflix. Сообщалось также, что в погоню за активами TikTok включилась и американская розничная торговая сеть Walmart, которая выразила намерение объединиться с Microsoft. Кроме того, СМИ отмечали, что инвестиционная компания Centricus совместно с фирмой-разработчиком приложений для смартфонов Triller выразила заинтересованность в покупке за 20 миллиардов долларов подразделений TikTok в США и ряде других стран.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.