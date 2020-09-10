ВАШИНГТОН, 10 сен /ПРАЙМ/. Биржевые индексы США снизились в четверг на фоне продолжающейся волатильности торгов.

Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,76% до 3338,99 пункта, промышленный Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 1,45% до 27534,64 пункта, тогда как индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 1,99% до 10919,59 пункта.

Обвал фондовых рынков США начался в прошлый четверг и продолжился вплоть до вторника. За это время индекс DJIA потерял 5,4%, S&P 500 — 6,9%, а в лидерах падения оказался NASDAQ, который за эти три торговых дня потерял около 10%.

В среду индексы начали восстанавливаться и первоначально демонстрировали аналогичную динамику в четверг, однако затем вернулись в "красную" зону.