МОСКВА, 11 сен /ПРАЙМ/. Спрос россиян на банковские карты начал расти после рекордного падения на фоне распространения коронавируса, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости. Уже по итогам третьего квартала многие игроки ожидают восстановления объемов выдачи и числа активных карт как минимум до уровня прошлого года – этому будет способствовать дальнейшее смягчение санитарных ограничений и, как следствие, возвращение клиентов к привычной модели потребления.

По данным ЦБ, россияне во втором квартале 2020 года массово отказывались от дебетовых и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось рекордно за последние пять лет — сразу на 4,5 миллиона единиц.

У клиентов Сбербанка интерес к картам начал восстанавливаться уже в июле. "Во втором квартале в период пандемии мы наблюдали незначительное снижение количества активных карт, обусловленное общим снижением потребительской активности и расходов населения. При этом уже в июле активность клиентов восстановилась, и количество карт с операциями превысило докризисный уровень", — прокомментировали в крупнейшем российском банке.

В 2020 году большое влияние на спрос на банковские карты оказала пандемия. В пиковые месяцы периода ограничений по всему рынку было сокращение продаж, однако уже в июле и августе снова начался рост, отмечает начальник управления развития карточного бизнеса "Московского кредитного банка" Татьяна Брюхина. В сентябре банк планирует выйти на изначальные планы по годовой эмиссии карт.

"Что касается общей тенденции, то период экстенсивного роста прошел, сегодня клиенты банков уже имеют на руках по две-три карты. Дальнейший рост возможен исключительно за счет конкуренции и предложения клиентам выгодного продуктового наполнения", — поясняет Брюхина.

ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ

В третьем квартале наблюдается оживление в результате снятия ограничительных мер, реализуется отложенный спрос населения на приобретение различных товаров и услуг, соответственно, логичен и рост спроса на платежные инструменты, отмечает аналитик БКС Егор Дахтлер.

"Учитывая сформировавшийся потребительский ажиотаж после карантинных мер, по итогам третьего квартала можно ожидать сопоставимые с аналогичным периодом прошлого года объемы эмиссии. Однако не факт, что позитивная динамика сохранится на более длительном горизонте", — полагает эксперт.

Во-первых, остаются риски второй волны пандемии, считает Дахтлер. Во-вторых, платежеспособность многих граждан снизилась и вернется к докризисному уровню не сразу, тем временем карты с лимитом для банков влекут повышенный риск, который кредитные организации постараются минимизировать. Кроме того, существует общий тренд на постепенное снижение количества пластиковых карт у россиян в результате оптимизации контроля над своим бюджетом, а также развития виртуальных карт, заключил аналитик.

Спрос клиентов на банковские карты по итогам третьего квартала действительно может вырасти — этому поспособствуют отложенные расходы на ремонт, турпоездки и другие крупные траты, которые не осуществлялись в период карантинных ограничений, согласен старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

"Однако снижение реальных доходов россиян привело к ужесточению банками своих кредитных политик, смягчение которых будет происходить постепенно по мере восстановления экономической активности. В связи с этим более вероятно, что объемы выдач кредитных карт в полной мере восстановятся лишь в следующем году", — отмечает эксперт.

Изменения объемов эмиссии и количества операций по картам во втором квартале никак не могут быть признаками устойчивых трендов, считает вице-президент, директор департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. Скорее, стоит говорить о влиянии массы факторов пандемии: закрытые отделения банков, неработающие магазины, приостановка деятельности сферы услуг.

"Если же говорить о платежах по картам, то мы видим уже практически полное восстановление оборотов в сегментах, которые затронула пандемия. Уже в июле впервые после марта мы зафиксировали прирост объема операций год к году: результаты июля превысили мартовские на 5%. А сегментам интернет-торговли, доставки и так далее пандемия даже помогла", — говорит представитель ВТБ.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЫПУСКА КАРТ

В связи с режимом самоизоляции, второй квартал этого года оказался уникальным для рынка кредитных карт: количество вновь выданных кредитных карт сократилось более чем вдвое, обороты упали примерно на 40%, средняя сумма задолженности сократилась, в то время как в острую фазу кризиса она обычно растет — на этом фоне сокращение общей эмиссии банковских карт выглядит закономерным, считает начальник управления кредитных карт банка "Открытие" Федор Портных.

В третьем квартале банк наблюдает восстановление большинства показателей по кредитным картам до привычного уровня: как с точки зрения выдачи новых карт, так и с точки зрения их использования. Продажи дебетовых, в свою очередь, восстановились примерно на 80% от уровня докарантинного периода, а платежный оборот восстановился полностью.

Начиная с мая число активных банковских карт стабильно увеличивается и в банке "Санкт-Петербург", постепенно возвращаясь к уровню до пандемии, сообщили в кредитной организации. Такая же ситуация со средним оборотом на одну карту: апрель был худшим месяцем, но уже в июле средний оборот превысил аналогичный показатель июля 2019 года. Рост среднемесячного оборота в июле по сравнению с апрелем составил 40%.

Газпромбанк отмечает, что в июле-августе количество выпущенных карт было уже на 20% больше, чем во втором квартале этого года, а за весь третий квартал будет выпущено на 80% больше карт по сравнению со предыдущим кварталом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составит 71%. Количество активных карт при этом выросло на 27% по сравнению с августом прошлого года и на 4% по сравнению со вторым кварталом, к концу третьего квартала ожидается рост на 6%.

С июня наблюдается рост числа выпущенных новых карт и транзакционной активности в банке "Зенит", однако текущие показатели все еще ниже прошлогоднего уровня на 10-15%, отмечает зампред правления Дмитрий Юрин. "По итогам третьего квартала мы ожидаем восстановления по эмиссии и числу активных карт как минимум до уровня прошлого года. Во многом это произойдет благодаря возвращению населения к привычному образу жизни", — считает Юрин.

На 1 июля количество карт выросло на 67% по сравнению с прошлогодним показателем у Новикомбанка. Число розничных клиентов, которые оформляют карты, растет в том числе за счет экспансии в регионы, поясняют в кредитной организации. По итогам третьего квартала количество карт должно увеличится на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

У Промсвязьбанка объем выпущенных карт в июле-августе, исходя из среднемесячных значений, вырос на 37% по сравнению с прошлым годом и на 43% по сравнению со вторым кварталом. При этом среднее количество активных карт на 23% выше, чем в июле-августе 2019 года, и на 11% выше, чем во втором квартале. Банк "Дом.РФ" сообщил об увеличении выпуска дебетовых и кредитных карт в июле-августе на 23% по сравнению со вторым кварталом 2020 года и на 15% по сравнению с июлем-августом прошлого года.

Росбанк во втором квартале также наблюдал некоторое снижение спроса на "пластик", обусловленное ситуацией с коронавирусом, но начиная с июля рост возобновился. В кредитной организации отметили, что количество карт на одного клиента остается на уровне 2019 года. В "Тинькофф банке", в свою очередь, не фиксируют снижения интереса россиян к дебетовым картам, за последние три месяца банк выпустил рекордное количество таких карт, по сравнению с прошлым годом выпуск увеличился в два раза.