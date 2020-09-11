МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Спрос на иностранные акции в последнее время был вызван обвалом ставок по валютным вкладам и бурным ростом стоимости фондового рынка США, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Снижение возраста типичного инвестора обеспечило рост интереса именно к акциям иностранных эмитентов, продукцией которых молодежь активно пользуется, также считают эксперты.

Тренд последних месяцев на стремительный рост стоимости американских акций побуждал многих инвесторов поучаствовать в этом росте, чтобы приумножить свои капиталы. Так, с начала лета по 2 сентября (после которого начался коррекционный обвал) индекс Dow Jones поднялся на 10%, S&P 500 – на 18%, Nasdaq – на 27%. При этом, по оценкам Санкт-Петербургской биржи (СПБ), акции Tesla подскочили в цене на 84%, Alcoa – на 50%, Advanced Micro Devices – на 47%, Apple – 40%, NVIDIA – 35%, HP – на 29%, Amazon.com – на 27%, United Airlines – на 27%.

К слову, Московская биржа с конца августа допустила к торгам 19 американских акций, а с 8 сентября и 20-ю – Apple.

СПБ ПОЧУВСТВОВАЛА ПРИТОК

На главной российской площадке по торговле иностранными акциями — СПБ – в последние месяцы ощущался стремительный рост основных показателей активности инвесторов. Так, объем торгов в режиме основных торгов (T+) этими инструментами с апреля по август подскочил почти в два раза: с 7,95 миллиарда долларов в апреле до рекордных 15,2 миллиарда в августе. Еще в мае показатель был ниже 10 миллиардов (9,03 миллиарда), а летом рывком вышел на "полку": 14,64 миллиарда (в июне), 14,81 миллиарда (в июле).

Таким образом, СПБ стремительно приблизилась к Московской бирже по аналогичному показателю. Августовский объем торгов (15,2 миллиарда долларов) составил 59,3% от объема торгов акциями, депозитарными расписками и паями на Мосбирже (25,65 миллиарда) за аналогичный период, посчитали на СПБ.

Осенью этот тренд, видимо, продолжился: 4 сентября был зафиксирован рекорд дневного объема торгов на СПБ в размере 1,44 миллиарда долларов, что было на 42,6% больше, чем объем торгов российскими акциями на Мосбирже за тот же день (1,01 миллиарда), оценили на СПБ.

Число активных клиентов на СПБ также активно росло весной-летом: с 236 тысяч в апреле до 367 тысяч в августе. При этом июнь и июль также продемонстрировал "полку": 328 тысяч и 324 тысячи соответственно. Общее число зарегистрированных на СПБ счетов, допущенных к торгам, поднялось с весны до конца лета с 4,1 миллиона до 5,37 миллиона.

ПРИЧИНЫ АЖИОТАЖА

Снижение ставок по валютным депозитам побудило интерес к инвестиционным инструментам, позволяющим претендовать на более высокую валютную доходность, рассуждает о причинах роста биржевых индикаторов президент ассоциации НП РТС, основного акционера Санкт-Петербургской биржи, Роман Горюнов.

Рынок акций США рухнул в марте, после чего большое количество инвесторов приняли решение поучаствовать в восстановлении этого рынка и, как видно теперь, не прогадали, отмечает заместитель генерального директора по электронной торговле компании "Открытие брокер" Александр Дубров.

"Портрет инвестора помолодел, сейчас все больше инвесторов находится в возрастной группе 27-40 лет, тогда как ранее это были люди 40 лет и выше. Эта возрастная категория неплохо знакома именно с американскими компаниями, поскольку ежедневно пользуется их товарами/услугами (технологические компании, общепит, видеоконтент и прочее) или по крайней мере интересуются их продукцией (автомобилестроение)", — рассуждает он о причинах повышенного спроса.

На динамику оборотов СПБ оказали наибольшее влияние два фактора, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом финанс" Георгий Ващенко.

"Первый — это рост американского фондового рынка. Акции стали дороже, соответственно, вырос и оборот. Наибольший оборот приходился на акции Apple и Tesla, а они как раз были среди лидеров роста. Второй значимый фактор — это приток новых инвесторов, сгенерировавший обороты. С начала года число новых инвесторов на фондовом рынке выросло примерно на 1,2 миллиона (на 25%). Это максимальный темп прироста за всю историю рынка. Драйвером процесса стал карантин (появилось больше времени на фондовый рынок), а также снижение доходности по депозитам", — считает он.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Период высокой волатильности еще не закончился, и это создает достаточно большие возможности для инвесторов в иностранные акции, считает Ващенко из "Фридом финанса".

"Уверен, что мы еще увидим новые рекорды либо на фоне продолжения роста, либо на фоне коррекций", — добавил он.

"Мы видим, что спрос на иностранные бумаги велик, и пока он не снижается относительно российских инструментов. Сейчас я не вижу причин, с учетом скудного набора российских акций, почему спрос на иностранные бумаги может начать снижаться", — сказал Дубров из "Открытие брокер".

Торги на СПБ позволяют инвестору получить разнообразие инвестиционных идей, что особенно актуально в условиях неопределенной рыночной конъюнктуры, отметил Горюнов. Впрочем, дальнейший спрос на иностранные инструменты будет учитывать динамику процентных ставок, резюмировал он.