МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу в основном снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.43 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,5%, до 4,89 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,07%, до 143,8 доллара, "Лукойла" — опускалась на 0,14%, до 62,45 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,2%, до 4,6 доллара, "Газпром нефти" — на 0,1%, до 20,3 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снижалась на 0,54%, до 25,89 доллара, "Северстали" — на 0,2%, до 12,85 доллара, НЛМК — на 0,19%, до 21,36 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,2%, до 0,89 доллара, Сбербанка — на 0,11%, до 11,76 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,31%, до 24,43 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,64%, до 5,46 доллара, "Магнита" — на 0,2%, до 14,2 доллара. Расписки "Ленты" росли в цене на 2,14%, до 2,74 доллара.