МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно снижаются на фоне распродаж на американских биржах днем ранее, при этом негатив ограничивают статистика из Великобритании и Германии, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 10.47 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,03%, до 6004,1 пункта, французский CAC 40 — снижался на 0,17%, до 5015,24 пункта, немецкий индекс DAX — опускался на 0,25%, до 13169,15 пункта.

В пятницу европейские трейдеры обратили внимание на снижение американских фондовых индексов днем ранее на 1,5-2%. Лидером падения стал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ.

В то же время ограничить негатив помогает новая порция внутренней статистики. Так, национальное статистическое бюро Великобритании сообщило в пятницу, что объем промышленного производства в стране в июле вырос на 5,2% к предыдущему месяцу, а в годовом выражении — упал на 7,8%. Аналитики полагали, что показатель вырос в месячном выражении на 4% и снизился на 8,9% — в годовом. В то же время, согласно официальным данным из Германии, потребительские цены стране в августе в годовом выражении, по окончательной оценке, не изменились против дефляции на уровне 0,1% в июле. В месячном выражении цены снизились на 0,1% после сокращения на 0,5% в июле. Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков.

При этом рынки продолжают следить за развитием ситуации вокруг Brexit. Еврокомиссия заявила в среду, что Евросоюз активизирует процесс подготовки к "жёсткому" переходу на новый этап в отношениях с Великобританией с 1 января 2021 года.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период в отношениях страны и союза. В это время к ней продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию.