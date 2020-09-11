МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы повышаются в пятницу на фоне коррекции в технологическом секторе, который днем ранее ощутимо просел, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.41 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,5%, до 27687,5 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,79%, до 11263 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 повышался на 0,65%, до 3362,88 пункта.

Поддержку фьючерсам в пятницу оказывает подъем стоимости акций компаний технологического сектора США на предварительных торгах. С оптимизмом рынки восприняли отчетность одной из крупнейших компаний по производству программного обеспечения Oracle. Финансовые показатели компании за первый квартал 2020-2021 года, который завершился 31 августа, превзошли ожидания аналитиков, и акции Oracle дорожают на предторгах на 3,8%.

Также на предторгах в США растут в цене на 1,4-2% ценные бумаги Apple, Amazon, Microsoft и Netflix. Это поддерживает фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ. Таким образом, у рынков в пятницу есть возможность отыграть потери предыдущего торгового дня, когда индекс NASDAQ оказался в лидерах падения.

Кроме того, на настроения инвесторов может повлиять статистика по инфляции в США. Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в стране до 1,2% в августе с 1% месяцем ранее.