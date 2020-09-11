МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в конце недели растет против доллара и в меньшей степени — к евро, отыгрывая укрепление европейской валюты к американской на форексе.

Поддержку рублю оказывает повышение ценового индекса государственных облигаций RGBI, отмечающееся третий день подряд, и уход с повестки дня вопроса международной напряжённости.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.01 мск снижается на 33 копейки, до 74,92 рубля, курс евро — на 7 копеек, до уровня 88,81 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПЯТЬ ВВЕРХ

Недооценённость рубля подталкивает инвесторов делать выбор в пользу российских активов, особенно после снижения напряжённости в новостном фоне, рассуждает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Российская валюта в пятницу растет против доллара и в меньшей степени — к евро. Это обусловлено ростом европейской валюты на форексе выше 1,185 доллара. Поддержку ей продолжают оказывать итоги вчерашнего заседания ЕЦБ.

Регулятор сохранил базовую ставку на нулевом уровне и не внес изменений в таргетирование инфляции, а его глава Кристин Лагард отметила, что экономика еврозоны восстанавливается.

При этом конъюнктура мировых рынков не дает рублю однозначных сигналов. Так, фьючерсы на сорт Brent снижаются на 0,3%, до 40 долларов за баррель. Минэнерго США накануне сообщило о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в стране — за неделю, завершившуюся 4 сентября, они выросли на 2 миллиона баррелей, или на 0,4%, и достигли 500,4 миллиона баррелей.

Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что рост запасов также обусловлен тем, что американские нефтеперерабатывающие заводы еще не полностью восстановили производство после его закрытия из-за ураганов в Мексиканском заливе и в других регионах.

Западноевропейские биржевые индексы меняются разнонаправленно в пределах 0,3%, американские основные фондовые фьючерсы при этом повышаются в пределах 0,9%.

Инвесторы оценивают статистические данные. Объем промышленного производства в Великобритании в июле вырос на 5,2% к предыдущему месяцу, а в годовом выражении — упал на 7,8%. Аналитики полагали, что показатель вырос в месячном выражении на 4% и снизился на 8,9% — в годовом.

В то же время, согласно официальным данным из Германии, потребительские цены в стране в августе в годовом выражении, по окончательной оценке, не изменились против дефляции на уровне 0,1% в июле. В месячном выражении цены снизились на 0,1% после сокращения на 0,5% в июле. Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков.

Поддержку рублю оказывает сохраняющийся спрос на рублевые долговые бумаги. Так ценовой индекс государственных облигаций RGBI растет третий день подряд.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,1-0,4%. Рублевая цена нефти опустилась ниже уровня 3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

"Наш прогноз по курсу доллара на сегодня: 74,7–75,4 рубля", — оценил Кочергин.

Доллар слабеет против большинства мировых валют, отмечает Юрий Попов из Sberbank Investment Research. "Рубль, похоже, не стал исключением и курс доллара протестировал уровень поддержки 75 рублей. Если он сумеет закрепиться ниже этой отметки, то далее возможно падение курса и до 74 рублей за доллар", — оценил он.

Если ситуация на мировых рынках стабилизируется и во время выходных не реализуются какие-либо риски, в понедельник рубль может возобновить рост с ближайшими целями в районе 74,55 рубля за доллар и 88 рубля за евро, отметил Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".