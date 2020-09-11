МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем слегка повышается, компенсировав утреннее снижение.

Попытки западных фондовых рынков расти и укрепление рубля компенсируют падение рынка нефти.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.14 мск растёт на 0,10%, до 2903,06 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 1221,48 пункта. Курс доллара при этом снижается на 30 копеек, до 74,95 рубля.

БОКОВИК

Российский фондовый рынок в пятницу днем повышается по основным индексам, реагируя на признаки улучшения конъюнктуры западных фондовых площадок.

Основные западноевропейские биржевые индексы растут на 0,1-0,3%, американские основные фондовые фьючерсы при этом повышаются в пределах 0,6%.

Инвесторы оценивают статистические данные. В частности, объем промышленного производства в Великобритании в июле вырос на 5,2% к предыдущему месяцу, а в годовом выражении — упал на 7,8%. Аналитики полагали, что показатель вырос в месячном выражении на 4% и снизился на 8,9% — в годовом.

При этом рынок нефти продолжает сползать на фоне данных о росте запасов нефти в США. Фьючерсы на сорт Brent снижаются на 0,3%, до 40 долларов за баррель. Минэнерго США накануне сообщило о неожиданном росте коммерческих запасов нефти в стране — за неделю, завершившуюся 4 сентября, они выросли на 2 миллиона баррелей, или на 0,4%, и достигли 500,4 миллиона баррелей.

В лидерах роста на российской площадке – акции "Алросы" (+3,3%), "Полюса" (+2%), "Распадской" (+1,8%) и бумаги "Газпрома" (+1,8%), продолжающие корректироваться после снижения в предыдущие дни из-за активного обсуждения в прессе темы санкций против "Северного потока 2".

В лидерах падения цены — бумаги "Акрона" (-1,1%), "Норникеля" (-0,8%), "Фосагро" (-0,6%), Polymetal (-0,6%).

ПРОГНОЗЫ

Мировые фондовые индикаторы демонстрируют попытки восстановления, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер". Правда, нефтяные цены находятся около достигнутых накануне локальных минимумов, но также пытаются скорректироваться вверх, добавил он.

"Значимые технические препятствия росту — 2900 пунктов по индексу Мосбиржи и 1225 пунктов по РТС. Преодолеть их уже сегодня будет достаточно трудно из-за "фактора пятницы". Однако при ускорении восходящей динамики мировых рынков мы можем проверить на прочность данные сопротивления", — допустил Бабин.

Можно говорить о некотором ослаблении внешнеполитических рисков, хотя судьба "Северного потока 2" всё же идёт по написанному американскому сценарию, также неуверенность рынку придаёт нефть, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"На предстоящей неделе может вновь актуализироваться тематика второй волны COVID-19. Во Франции уже регистрируют ежедневно больше заболевших, чем на пике пандемии весной. Также можно ждать выхода на первый план торговых вопросов США и КНР. Соответственно, ожидания на будущую неделю пока не отличаются повышенным оптимизмом", — резюмировал он.