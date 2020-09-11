МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки США растут в пятницу, в то время как инвесторы оценивают данные об инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.47 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,36%, до 27634,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,69%, до 10994,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,5%, до 3355,71 пункта.

Накануне эти индексы снова закрылись снижением на 1,5-2%. Падение американских бирж началось 3 сентября на фоне распродажи акций технологического сектора. За это время рост американских индексов был зафиксирован только один раз, а потери составили уже 5-10%.

"Мы, вероятно, будем наблюдать периодические откаты, аналогичные тем, что мы видели в начале июня. Это не сильно помогает ослабить спекулятивную атмосферу", — полагает главный инвестиционный стратег Charles Schwab Лиз Энн Сондерс (Liz Ann Sonders), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Сориентироваться не помогают и макроэкономические данные. Так, согласно данным министерства труда страны, потребительские цены в августе выросли на 1,3% в годовом выражении, а в месячном — на 0,4%. Аналитики ожидали годовую инфляцию на уровне в 1,2%, в месячном — 0,3%.