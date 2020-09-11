МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Курс евро продолжает расти к доллару, в то время как инвесторы отыгрывают итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.41 мск курс евро к доллару рос до 1,1841 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1813 доллара. Курс доллара к иене рос до 106,16 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,13 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 93,22 пункта.

Подъем курса евро к доллару продолжается третий день подряд, при этом в четверг на динамику единой европейской валюты повлияли решения ЕЦБ по монетарной политике и заявления главы регулятора Кристин Лагард. Так, центробанк сохранил базовую ставку на нулевом уровне и не внес изменений в таргетирование инфляции. При этом Лагард отметила, что экономика еврозоны восстанавливается, но ее будущее сильно зависит от коронавируса.

"Есть ощущение, что для евро нормально быть в районе 1,175-1,185 доллара. Если евро достигнет 1,195 — он. вероятно, начнет снижаться. В целом представители ЕЦБ предлагают не резко реагировать на курс евро", — старший валютный трейдер и стратег Tempus Inc. Хуан Перес (Juan Perez), чье мнение приводит агентство Рейтер.