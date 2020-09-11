МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу вечером, в то время как трейдеры оценивают итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.57 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,36%, или на 7 доллара, до 1957,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,55%, до 27,14 доллара за унцию.

В четверг прошло заседание ЕЦБ, в рамках которого глава регулятора Кристин Лагард сообщила, что экономика Европы восстанавливается. Трейдеры оценили ее слова как признак того, что меры стимулирования приняты не будут.

"ЕЦБ… не предлагал никаких планов стимулирования, которые позволили бы сдержать инфляцию в еврозоне. Это негативно для золота", — отметил аналитик Quantitative Commodity Research Петер Фертиг (Peter Fertig), чье мнение приводит агентство Рейтер.

При этом аналитики также полагают, что в долгосрочной перспективе стоимость золота может вырасти. "В то время как разработка вакцины от COVID-19 и улучшение экономических данных представляют краткосрочные препятствия для стоимости золота, низкие процентные ставки, слабый доллар и ожидания дальнейшего стимулирования удерживают баланс рисков в сторону увеличения", — сказал агентству глава отдела исследований рынка сырьевых товаров в Standard Chartered Пол Хорснелл (Paul Horsnell).

На следующей неделе состоится заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, эксперты единогласно прогнозируют сохранение ставки на уровне в 0-0,25% годовых. В рамках сентябрьского заседания ФРС также опубликует новые макроэкономические прогнозы.