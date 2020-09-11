МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу вырос по индексу Мосбиржи, за неделю снизился на 0,4%, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии вырос на 0,45% — до 2910,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,53%, до 1223,05 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.15 мск пятницы снижается на 24 копеек, до 75,01 рубля, курс евро — на 11 копейку, до 88,77 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,42%, до 40,23 доллара за баррель.