МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом в последний день волатильной недели, следуя примерно за динамикой котировок акций в США, слегка снизился только немецкий DAX после выхода данных об инфляции, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,48%, до 6032,09 пункта, французский CAC 40 увеличился на 0,2%, до 5034,14 пункта, немецкий DAX снизился на 0,05%, до 13202,84 пункта.

В течение всей этой недели трейдеры наблюдали за изменениями на американском фондовом рынке. Снижение индексов Уолл-стрит влекло за собой падение европейских бирж, которые корректировались на следующий день после падения. Сегодня днем европейские индексы также снижались вслед за индексами США, которые упали по итогам четверга примерно на 2%, но к вечеру они перешли к "зеленую" зону, так как американские биржи открыли ростом свою пятничную сессию.

Некоторые аналитики считают, что такая тесная взаимосвязь долго не продлится, и видят усталость игроков от повышенной волатильности. Так, аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell), чьи слова приводит агентство Рейтер, отмечает, что трейдеры отказываются от активной торговли на неопределенности вокруг Brexit. "Рынки немного устали… трейдеры делают передышку между движением вверх-вниз на рынке технологических компаний в США", — добавляет он.

На немецкий DAX влияние оказала макростатистика. Годовая инфляция в Германии оказалась нулевой против дефляции на уровне 0,1% в июле. В месячном выражении цены снизились на 0,1% после сокращения на 0,5% в июле.