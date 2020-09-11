МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,49%, до 4,9 доллара, "Новатэка" — на 0,21%, до 144,2 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,38%, до 62,78 доллара, "Газпрома" — на 1,93%, до 4,7 доллара, "Газпром нефти" — на 0,74%, до 20,45 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опустилась на 1,08%, до 25,75 доллара, "Северстали" — на 0,16%, до 12,85 доллара, расписки НЛМК подорожали на 1,68%, до 21,76 доллара.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 0,06%, до 0,89 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,38%, до 11,71 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 1,44%, до 24 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 0,18%, до 5,49 доллара, "Магнита" — выросла на 4,64%, до 14,89 доллара. Цена расписок "Ленты" увеличилась на 1,86%, до 2,73 доллара.