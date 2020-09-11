МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть не демонстрируют единой динамики в пятницу вечером на фоне неоднозначной ситуации на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.23 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,1%, до 40,02 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — росла на 0,38%, до 37,44 доллара за баррель.

Неожиданный рост запасов нефти в США, о котором стало известно накануне, привёл к тому, что итогам четверга нефть подешевела почти на 2%. К вечеру пятницу котировки пытаются восстанавливаться, но с разным успехом. Поддержку ценам на нефть оказывал рост американских фондовых бирж в начале торгов, которые корректировались после затяжного падения. Но сейчас индексы Уолл-стрит вернулись в "красную" зону.

Тем временем нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала данные, согласно которым за неделю, завершившуюся 11 сентября, число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на одну, до 180 агрегатов.