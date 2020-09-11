МОСКВА, 11 сен /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций в пятницу вырос по индексу Мосбиржи, но за неделю — снизился на 0,4%, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии пятницы вырос на 0,45%, до 2910,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,53%, до 1223,05 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.50 мск пятницы снижается на 23 копейки, до 75,02 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 88,78 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,75%, до 39,76 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Российские фондовые площадки второй день подряд демонстрируют рост, игнорируя не совсем благоприятный внешний фон. Стоит отметить, что лишь азиатские рынки показали сегодня более-менее единодушный подъем (подкачали только австралийцы). В Европе и США такой стройной картины не наблюдается, хотя и откровенно провальной ситуацию не назовешь. Скорее, инвесторы проявляют крайнюю осторожность в преддверии новой недели, весьма насыщенной важной информацией", — отмечает Алексей Коренев из "Финама".

В лидерах роста котировок сегодня оказались привилегированные акции Центрального телеграфа (на 4,6%), акции "Алросы" (на 4,09%), "Магнита" (на 3,73%), "Интер РАО" (на 3,12%), акции "Газпрома" (на 2,39%), обыкновенные акции "Россетей" (на 2,26%), акции ОГК-2 (на 1,78%).

Среди лидеров снижения – депозитарные расписки Qiwi (-2,09%) и TCS (-1,65%), акции ТМК (-1,22%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пока российские бумаги демонстрируют скромный прирост, от более сильного движения наверх сдерживает слабость нефти и общая неопределенность, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"В понедельник при отсутствии мощных инфоповодов откроемся там же — около 2900 пунктов по индексу Мосбиржи", — добавляет он.

"В понедельник ожидается крайне малое количество весомой макроэкономической статистики. Из новостей стоит отметить планируемое заседание Еврогруппы. В родном отечестве "Обувь России" должна представить отчетность за второй квартал 2020 года по МСФО", — напоминает Коренев.

Рынок удерживается вблизи отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечает и Валерий Емельянов из компании "Фридом Финанс". В начале следующей недели аналитик ожидает умеренного роста внутри диапазона 2900-2950 пунктов, а в случае усиления негативных настроений на рынке снижение составит не дальше 2870 пунктов, полагает он.

"РТС растет третью сессию подряд, что усиливает надежды на восстановление. Однако сильной динамики без поддержки извне мы не увидим. Сегодня индикатор поднялся выше 1225 пунктов и большую часть сессии удерживался в верхней части дневного диапазона. При позитивном развитии событий следующая неделя откроется на тех же уровнях. Если волатильность на внешних площадках усилится, то возможно повторное снижение под отметку 1200 пунктов", — заключает он.