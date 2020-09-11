МОСКВА, 11 сен /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рубль укрепляется к доллару и евро вместе с валютами развивающихся рынков — несмотря на умеренное снижение стоимости нефти марки Brent, негативный новостной фонд стихает, и спрос на рублёвые инструменты со стороны иностранцев увеличивается, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.22 мск снижается на 24 копейки, до 75,01 рубля, курс евро – на 8 копеек, до уровня 88,81 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается при этом на 0,45%, до 39,9 доллара за баррель.

НОРМАЛИЗАЦИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ

Российская валюта укрепляется, реагируя на спрос на российские бумаги со стороны нерезидентов, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом Финанс".

"Санкционная риторика пока не обостряется, продленные ЕС санкции в отношении России и так были ожидаемы. При наличии и так большего количество текущих проблем у самих европейских стран, возможно, этим пока всё и ограничится. Этому мы видим подтверждение в динамике курса рубля, который продолжает укрепляться", — поясняет Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

Рубль укреплялся в пятницу наряду с валютами Бразилии, ЮАР, Мексики и Малайзии, хотя в целом на валютных площадках развивающихся рынков царила смешанная динамика, добавляет Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

"В ходе торгов за последнюю неделю рубль находился в меньшинстве валют развивающихся рынков, продемонстрировавших укрепление к доллару, и показал одну из лучших динамик, уступив, к примеру, лишь мексиканскому песо", — говорит он.

При этом рубль укрепляется сильнее к доллару, чем к евро на фоне роста европейской валюты на рынке форекс. На форексе евро прибавляет к доллару 0,28%, достигая 1,1853 доллара.

Поддержку европейской валюте продолжают оказывать итоги вчерашнего заседания ЕЦБ.

Регулятор сохранил базовую ставку на нулевом уровне и не внес изменений в таргетирование инфляции, а его глава Кристин Лагард отметила, что экономика еврозоны восстанавливается.

ПРОГНОЗЫ

Восстановление позиций российской валюты после обвала в предыдущие недели свидетельствует о постепенном снижении, с точки зрения инвесторов, внешнеполитической напряженности в глазах инвесторов. Тем не менее, в динамике за последний месяц рубль все еще пребывает в числе худших валют, потеряв около 1,7% против доллара, указывает Кравченко.

На взгляд Бахтина, российская валюта в паре с долларом в понедельник откроется в районе 75 рублей.

В целом же на следующей неделе Емельянов ожидает ослабления рубля с заходом доллара вверх не выше 77 рублей и евро не выше 91,5 рубля.