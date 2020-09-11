МОСКВА, 11 сен /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, за неделю индекс Мосбиржи снизится на 1,8% до 2858 пунктов, а РТС — на 1,7%, до 1202 пунктов.

Цена на нефть марки Brent поднимается на 1,5 доллара, в район 41,5 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около 1,185 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара повысится на 20 копеек, до 75,2 рубля, евро – на 30 копеек, до 89,2 рубля, также ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В ходе предстоящей недели на мировых рынках могут преобладать продажи, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Поводом для подобного развития событий может стать отсутствие движения по принятию нового пакета помощи для американской экономики. Переговоры зашли в тупик, а в рамках уходящей недели демократы отвергли очередной план республиканцев. В ходе недели ожидаем попытки продолжить диалог по новому пакету помощи. Однако, на наш взгляд, позитивные подвижки маловероятны, что может оказать давление на американские площадки, а вслед за ними и мировые рынки", — говорит он.

Ключевым событием станет заседание ФРС – у американского регулятора в текущих условиях нет видимых поводов для существенных изменений в денежно-кредитной политике, а данные говорят о том, что уже принятые меры позволяют экономике восстанавливаться достаточными темпами, отмечает в свою очередь Андрей Кадулин из банка " Санкт-Петербург".

В то же время надежды на более массированную поддержку сохраняются, так как ФРС в текущей ситуации остается единственным источников стимулов в связи с политическим конфликтом американских законодателей, неспособных согласовать фискальные меры, считает он.

"Мы полагаем, что ставка ФРС будет сохранена, а сигналов по ее изменению на следующем заседании не будет. Реакция рынка будет нейтральной", — добавляет Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс".

Нефтяной рынок находится под давлением еженедельной отраслевой статистики из США, а также опасений того, что восстановление спроса может быть прервано, отмечает Владимир Евстифиев из банка "Зенит". Так, отношения США и Китая, вероятно, заходят на новый виток напряженности, а статистика числа инфицирования новым коронавирусом не вселяет уверенности в отсутствии "второй волны", добавляет он.

"КРАСНАЯ" ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

В рамках предстоящей недели Зварич ожидает дальнейшего снижения российского фондового рынка, что может привести к отступлению индекса Мосбиржи и в диапазон 2800-2850 пунктов.

А с точки зрения Ващенко, индекс Мосбиржи на следующей неделе будет находиться в более широком диапазоне — 2800-2900 пунктов.

"В нашем базовом сценарии индекс Мосбиржи может потерять порядка 40-60 пунктов, а при негативном варианте — вплоть до 150 пунктов", — указывает Андрей Манько из РИА Рейтинг.

РУБЛЬ ТОЖЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Главным событием в России станет заседание Банка России, и нет полной уверенности в снижении ключевой ставки, хотя узкое пространство для этого остается, полагает Ващенко.

"Если ключевую ставку опустят до 4% годовых, это может стать одним из триггеров для игры на понижение рубля. Ориентируемся на диапазон 74-77 рубля за доллар при сохранении ставки и не исключаем ослабления рубля в район 78 рублей за доллар при ее снижении", — добавил он.

Весьма вероятно, что ЦБ все же возьмет паузу в череде понижений ставки, чтобы оставить себе большее пространство для маневра в будущем, тем более, что рост цен демонстрирует признаки ускорения, полагает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Рубль на будущей неделе может немного ослабнуть из-за сохранения невысоких котировок нефти, а также из-за продолжения обсуждений возможных санкций, добавляет Манько.

На фоне подешевевшей нефти национальная валюта может оказаться под давлением, считает и Зварич. Курс доллара останется в нижней половине диапазона 75-80 рублей, оценил он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Динамика сырьевых компаний будет зависеть от цены на нефть марки Brent, которая в течение недели останется в диапазоне 40-45 долларов за баррель, считает Ващенко.

Лучше рынка по-прежнему будут бумаги металлургов, есть шанс на рост у бумаг банков, аутсайдерами могут стать акции IT-сектора и ритейла, полагает он.

Сектор нефти и газа будет оставаться под давлением, полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Первый фактор – это "слабая" нефть, хотя мы всё же ждём её роста во втором полугодии. Однако на коротком отрезке котировки могут оставаться под давлением до совещания OПЕК+. В акциях газовых компаний присутствуют европейские риски. Похоже, что США смогли продавить свои интересы на европейском рынке и постараются осложнить доступ к нему для российских газовиков", — говорит аналитик.

"Ждём волатильность в секторе металлургии, где происходят резкие движения в бумагах золотодобывающих компаний и корпораций чёрной металлургии", — добавляет он.

Скорее всего, лучше рынка будут акции металлургов, а хуже рынка – бумаги банков, полагает Манько.