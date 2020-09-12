МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ, Наталья Карнова. На первый взгляд, рубль находится сейчас в незавидном положении – он пробивает очередные минимумы к доллару и евро, и мало кто возьмется утверждать, что потери удастся отыграть. Тем не менее, возвращение к уровням до пандемии, когда рубль стоил около 65 рублей, весьма вероятно. Только для этого должен совпасть ряд факторов, полагают опрошенные "Прайм" эксперты. 100 рублей за евро больше не фантастика. Что делать с накоплениями

Ситуация на валютном рынке пока не дает рублю повод для оптимизма – на минувшей неделе он пробил вниз очередные многомесячные минимумы, 90 за евро и 76 за доллар. Это связывают, прежде всего, с давлением санкционной составляющей – угроза новых ограничений в отношении РФ в связи с "делом Навального" и ситуацией в Белоруссии становится все более осязаемой. Это заставляет участников рынка нервничать и переводить средства из рублей в доллары.

Несмотря на это, многие считают, что возврат к курсовому соотношению, которое было до пандемии COVID-19, вполне реально. В конце зимы доллар стоил в районе 65 рублей, а евро – около 70 рублей. Для того, чтобы рубль вновь укрепился до таких величин, нужны серьезные основания, но это вовсе не фантастика, уверены аналитики.

РУБЛЬ ПОПАЛ ПОД ПРЕСС

На данный момент на российский рубль оказывает существенное давление три фактора — цена на энергоносители, политические риски и нестабильность, последствия локдауна экономики из-за коронавируса, перечислил старший преподаватель кафедры "Банковское дело" университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

По его словам, несмотря на позицию Германии о сохранении экономических отношений с РФ, в том числе, по "Северному потоку-2", любая новость отражается на настроениях инвесторов, отбрасывая рубль к уровням 75-76 за доллар.

Дополнительное давление оказывает и снижение цены на нефть до уровня 41-42 долларов за баррель с "относительно комфортного" уровня в 45.

"Все-таки цена на энергоносители по-прежнему остается существенным фактором в ценообразовании российской валюты и сбрасывать со счетов эти колебания не стоит", — говорит эксперт.

Невыгоден сильный рубль и правительству, поскольку грозит дефицитом бюджета из-за потерь от "коронавирусного кризиса" и дополнительных расходов на поддержку экономики и граждан.

Еще один фактор – денежно-кредитная политика ЦБ РФ. На фоне снижения ключевой ставки до минимального в истории России уровня 4,25% годовых, операции carry-trade становятся все менее привлекательными для зарубежных инвесторов даже с учетом растущих золотовалютных резервов РФ и относительно низкого уровня долговой нагрузки, считает портфельный управляющий QBF Денис Иконников. В связи с этим поддержка от данного фактора становится все менее очевидной.

ИГРА ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Исходя из вышесказанного, крайне маловероятно укрепление рубля до уровня февраля-марта в ближайшие месяцы, уверены эксперты. Даже в случае реализации позитивного сценария – смягчение ситуации с геополитикой и сохранение темпов роста экономики, а также продолжение роста цен на энергоносители — комфортный курс до конца года составит 70-75 рублей за доллар, уверен Ферапонтов.

"Мы прогнозируем нефть в интервале 45-50 долларов за баррель к концу год, при этом курс доллара составит 68-73 рубля. В рамках этого сценария санкции ЕС и США будут персональными и не будут носить секторальный характер", — говорит президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

По мнению Иконникова, в 2021 году у рубля есть возможность вернуться в диапазон 65-70 за доллар на фоне ожидаемого роста цен на нефть.

"Сделка ОПЕК+, ослабление доллара к мировым валютам на фоне программы количественного смягчения, а также банкротство ряда американских сланцевиков могут позволить ценам на нефть марки Brent закрепиться на уровне выше 50 долларов за баррель", — пояснил он.

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В.Плеханова Аяз Алиев уверен, что укрепление рубля возможно не раньше конца первого квартала 2021 года.

"Быстрое восстановление экономики вкупе с подорожанием нефти вполне может поддержать рубль, но сможет ли укрепить его до 65 за доллар — не факт. Здесь нужна еще система факторов от глобальных до страновых и региональных, а также желание властей укрепить рубль до таких значений", — рассуждает он.

С точки зрения политического влияния на рубль многое будет зависеть от риторики американских властей после выборов в США этой осенью. Как известно, американские власти проводят политику управляемой девальвации доллара, что может ослабить его и к рисковым валютам.

Конечно, есть и негативный сценарий с повторным введением коронавирусных ограничений, обвалом нефти и ужесточением санкций. В случае его реализации рубль может рухнуть до трехзначных цифр к основным валютам. Но это маловероятно, сходятся во мнении эксперты. Не стоит забывать, что в Европе и США существуют свои сложности и риски, которые могут наслоиться друг на друга и сыграть на руку российской валюте.

ДОХОД ОТ ВАЛЮТНЫХ СПЕКУЛЯЦИЙ

По мнению экспертов, особой выгоды попытки сыграть на периодах валютной волатильности не принесут – слишком много факторов, в том числе, инсайдерского характера необходимо учесть для того, чтобы оказаться в выигрыше. Непрофессионалам браться за это точно не следует – для них есть более удобные и менее рисковые инструменты инвестирования. На валютном рынке затевается серьезная игра, к чему готовят рубль

С другой стороны, если есть желание поиграть на курсах и, главное, для этого достаточно свободных денег, можно попытаться это сделать. По мнению Алиева, валюта еще имеет потенциал укрепиться.

"Доллар примерно до 80, евро до 92 — это наиболее вероятный сценарий, без учета новых шоков в экономике. Пессимистичный сценарий ослабит рубль по доллару до 85-90 и по евро 95-100. Данный сценарий уже учитывает максимум факторов с учётом новых шоков в глобальной экономике", — отметил он.

Манкевич, в свою очередь, считает, что сейчас доллар выше своих справедливых значений, поэтому можно начать аккуратные продажи валюты. Однако лучше дождаться исхода по геополитическим и энергетическим рискам и зафиксировать прибыль по факту, поскольку ситуация может в любой момент выйти из-под контроля. Казавшийся маловероятным разрыв сделки ОПЕК+ этой весной уже доказал это, заключил он.