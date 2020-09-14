МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 14 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июль) 1,9% 8,7 % (факт)
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 7,9% -0,5% (факт)
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июль) 9,1% 4%
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
16:30 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна    
22:00 USD США — Доклад Министерства финансов    

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Обувь России — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020 и телеконференция менеджмента    