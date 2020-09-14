МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Цена на медь незначительно растет в понедельник на фоне позитивной динамики фондовых бирж Азиатско-Тихоокеанского региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.29 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на символические 0,02% — до 3,0348 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Ранее в ходе торгов медь дорожала примерно на 0,1%.

По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,06% — до 6739 долларов, алюминия — снизилась на 0,81%, до 1775 долларов, цинка — выросла на 2,26%, до 2471 доллар за тонну.

Инвесторы в понедельник обратили внимание на рост бирж азиатского региона, который является крупнейшим потребителем меди в мире. Фондовые рынки АТР показывают рост в пределах 1,5%.

Улучшение рисковых настроений обусловлено новостями о вакцине от COVID-19. Оксфордский университет и AstraZeneca возобновили клинические испытания вакцины после приостановки, вызванной заболеванием одного из волонтеров.