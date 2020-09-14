МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Рубль уверенно растет против доллара и евро, отыгрывая повышение рынка нефти и его попытки вернуться выше психологически значимого уровня 40 долларов за баррель сорта Brent.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск падал на 40 копеек, до 74,65 рубля, курс евро — на 40 копеек, до 88,45 рубля.

Стоимость нефти повышается на 0,3%, до 39,95 доллара за баррель по марке Brent.