МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ растет в начале недели на фоне дорожающей нефти и повышающихся мировых фондовых рынков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск рос на 0,6%, до уровня 2928 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1% — до 1236 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти повышается на 0,3%, до 39,95 доллара за баррель по марке Brent.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 1,3-1,9%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) прибавляют в пределах 0,9%.