МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник заметно повышаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.35 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" повышалась на 1,77%, до 4,98 доллара, "Новатэка" — на 1,42%, до 146,25 доллара, "Лукойла" — на 1,98%, до 64,02 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,97%, до 4,79 доллара, "Газпром нефти" — на 1,98%, до 20,85 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 2%, до 26,27 доллара, "Северстали" — на 1,36%, до 13,03 доллара, НЛМК — на 0,83%, до 21,94 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 1,97%, до 0,91 доллара, Сбербанка — на 2,01%, до 11,97 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,35%, до 24,32 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 1,82%, до 5,59 доллара, "Магнита" — на 0,94%, до 15,03 доллара. Расписки "Ленты" росли в цене на 2,1%, до 2,79 доллара.