МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись ростом индексов на фоне новостей о возобновлении клинических испытаний вакцины против коронавируса британской компанией AstraZeneca, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,57%, до 3278,81 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,15%, до 2189,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,6%, до 24640,28 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,3%, до 2427,91 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,65%, до 23559,3 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,68%, до 5899,5 пункта.

Мировые инвесторы с оптимизмом восприняли новости о том, что фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины от коронавируса после приостановки, вызванной заболеванием одного из испытуемых. Это сообщение укрепило надежды на скорое появление вакцины, которая поможет миру выйти из связанной с коронавирусом изоляции.

Рынкам Японии поддержку оказали дополнительные новости. Так, в течение торгов инвесторы ждали, пока объявят, что лидером правящей в Японии Либерально демократической партии, который вскоре станет премьер-министром страны, был избран генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

"Инвесторы надеются, что Суга продолжит принимать меры экономической поддержки", — сказал агентству Франс Пресс брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).

Кроме того, участники торгов обратили внимание на новости о том, что американский разработчик видеокарт Nvidia купит британского разработчика мобильных процессоров ARM Holdings у японской холдинговой компании Soft Bank за 40 миллиардов долларов. Акции SoftBank по итогам торгов выросли в цене на 9%.