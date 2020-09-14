МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно растут на фоне новостей о возобновлении клинических испытаний вакцины от COVID-19 компанией AstraZeneca, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.22 мск французский CAC 40 рос на 0,34%, до 5051,43 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,07%, до 13211,5 пунктов, британский индекс FTSE 100 снижался на 0,02%, до 6031,5 пункта. При этом ранее в ходе торгов британский индекс также демонстрировал рост.

Европейские инвесторы в понедельник с оптимизмом восприняли новости вокруг вакцины от коронавируса. Фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет объявили в субботу о восстановлении клинических испытаний вакцины после приостановки, вызванной заболеванием одного из волонтеров.

"Несомненно, история с вирусом является доминирующим макроэкономическим фактором, особенно для рынков акций, и, скорее всего, ее победит оптимизм вокруг создания вакцины", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes).

Инвесторы в понедельник также обратили внимание на внутреннюю статистику. Согласно данным, опубликованным европейским статистическим агентством Евростат, объем промышленного производства в еврозоне в июле вырос на 4,1% в месячном выражении, что оказалось лучше прогноза.