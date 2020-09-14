МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Акции одной из крупнейших компаний по производству программного обеспечения Oracle уверенно дорожают на предварительных торгах в США в понедельник после сообщений о возможном партнерстве с компанией ByteDance, владеющей приложением TikTok, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.43 мск акции Oracle росли в цене на 8,6%, до 57 долларов за штуку.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что ByteDance в воскресенье отказалась от продажи TikTok в США в пользу партнерства с Oracle. В рамках предложения Oracle станет технологическим партнером ByteDance и возьмет на себя управление американскими пользовательскими данными TikTok. При этом, по словам источников, Oracle также ведет переговоры о получении доли в американских операциях TikTok.

Данные новости появились после того, как американский IT-гигант Microsoft сообщил об отказе ByteDance продать ей бизнес TikTok в США.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.