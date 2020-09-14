МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Рост курса евро по отношению к доллару ускорился в понедельник днем после публикации статистики о промышленном производстве в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.45 мск курс евро к доллару растёт до 1,1865 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1845 доллара. До выхода этой статистики евро стоил 1,185 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижается до 106 иен за доллар с уровня предыдущего закрытия в 106,14 иены; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,2%, до 93,14 пункта.

Трейдеры обратили внимание, что объем промышленного производства в еврозоне в июле вырос на 4,1% в месячном выражении, а в годовом — снизился на 7,7%. Аналитики полагали, что показатель в месячном выражении вырос на 4%, а в годовом — снизился на 8,2%.

В то же время курс доллара в целом находится под давлением в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США во вторник и среду, которое станет первым после того, как глава Федрезерва Джером Пауэлл объявил о корректировке подхода к своей политике. Так, регулятор будет допускать периоды более высокой инфляции и сосредоточит больше внимания на средней инфляции в долгосрочной перспективе и повышении занятости.

"ФРС окажется под определенным давлением с тем, чтобы она поддержала новые цели политики некоторыми действиями. Ожидается, что регулятор может усилить свои заявления о прогнозах дальнейшей политики, заявив, что ставки останутся без изменений в течение трёх-четырёх лет", — приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега MUFG Ли Хардмана (Lee Hardman).