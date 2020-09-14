МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Торги акциями "Русала" на Московской бирже, как ожидается, будут приостановлены с 22 по 25 сентября включительно в связи с процедурой перерегистрации компании с острова Джерси на территорию России, говорится в сообщении компании на фондовой бирже Гонконга.

"Ожидается, что торги акциями на Московской бирже будут приостановлены, начиная с… 22 сентября 2020 года до конца 25 сентября 2020 года. В настоящее время не ожидается, что будет приостановлена торговля акциями на Гонконгской фондовой бирже в период приостановки в Москве", — говорится в сообщении.

Компания указывает, что ЦБ РФ уже зарегистрировал выпуск и проспект ценных бумаг в рамках процедуры перерегистрации. "Ожидается, что датой государственной регистрации компании в ФНС России в качестве международной компании будет 25 сентября 2020 года", — говорится в сообщении.

В августе ОК "Русал" сообщила, что ожидает перерегистрации с острова Джерси на территорию России к концу сентября 2020 года.

Акционеры "Русала" в начале августа 2019 года на внеочередном собрании одобрили решение о перерегистрации компании с острова Джерси на территорию России. Сменив таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, компания получает статус международной и возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты. Также предусмотрены налоговые льготы, в частности снижение налога на прибыль по доходам, полученным в виде дивидендов и при продаже акций.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2019 году пришлось 5,9% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа En+ (56,88% акций) и СУАЛ (26,5% акций), 16,62% акций находятся в свободном обращении. "Русал" в 2019 году сохранил выпуск алюминия на уровне 3,757 миллиона тонн.