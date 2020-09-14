МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы уверенно повышаются в понедельник на новостях о многомиллиардных сделках с участием компаний из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.17 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,93%, до 27748 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,58%, до 11222,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,21%, до 3363,88 пункта.

В понедельник поддержку настроениям трейдеров оказывают корпоративные новости. Так, американский разработчик видеокарт Nvidia купит британского разработчика мобильных процессоров ARM Holdings у японской холдинговой компании SoftBank за 40 миллиардов долларов. Акции Nvidia растут на предварительных торгах в США на 6,4%.

Кроме того, акции одной из крупнейших компаний по производству программного обеспечения Oracle дорожают на 9% на тех же предварительных торгах после сообщений о возможном партнерстве с компанией ByteDance, владеющей приложением TikTok.

В то же время без оптимизма была воспринята новость о том, что американская фармацевтическая компания Gilead Sciences купит компанию Immunomedics за 21 миллиард долларов — акции Gilead дешевеют на 1,8% в ходе предварительных торгов.

Еще одной вселившей оптимизм на рынки новостью стало возобновление фармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом клинических испытаний вакцины от коронавируса после приостановки, вызванной заболеванием одного из испытуемых. Это сообщение укрепило надежды на скорое появление вакцины и в целом позитивно для рынков.