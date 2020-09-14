МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль днем снижается против доллара и евро, растеряв утреннее укрепление на фоне неуверенной динамики мировых торговых площадок и геополитических рисков.

Дешевеющая нефть и падение западноевропейских фондовых индексов вкупе со снижающимся второй день подряд рынком рублевого госдолга поддерживают давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.26 мск рос на 32 копейки, до 75,37 рубля, курс евро — на 65 копеек, до уровня 89,50 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НЕ УДЕРЖАЛСЯ В ПЛЮСЕ

Российская валюта в понедельник довольно быстро перешла к снижению против доллара и евро, хотя с утра и отмечались ее попытки продолжить рост по инерции.

Сегодняшние торги для рубля начинались вполне успешно, однако еще до окончания первой половины дня отечественная валюта развернулась в минус на фоне рисков, потенциально представляющих санкционные угрозы для РФ, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

При этом конъюнктура мировых рынков поддерживает давление на рубль. Так, фьючерсы на сорт Brent снижаются на 0,3%, до 39,72 доллара за баррель, так пока и не сумев закрепиться на ключевой отметке 40 долларов.

Цены на нефть в понедельник днем снижаются на опасениях инвесторов за баланс спроса и предложения на сырье в период пандемии коронавируса на фоне роста числа заболевших.

Кроме того маршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией, намерен полностью восстановить работу энергетического сектора в стране и добычу нефти.

Западноевропейские биржевые в основном снижаются — в пределах 0,2%, американские фондовые фьючерсы при этом повышаются на 0,9-1,6%.

Инвесторы оценивают информацию от фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета о восстановлении клинических испытаний вакцины после приостановки, вызванной заболеванием одного из волонтеров.

Негативные сигналы рублю посылает прекратившийся рост рублевых долговых бумаги. Так, ценовой индекс Мосбиржи государственных облигаций RGBI снижается второй день подряд.

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю 0,5-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Во вторник с уплаты страховых взносов стартует очередной период обязательных платежей в бюджет, однако усиления давления на ставки МБК можно будет ожидать лишь со следующей недели – ближе к основным платежам 24-25 сентября, рассуждает Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Рублю рассчитывать на поддержку налогового периода можно будет также лишь со следующей недели, однако при условии стабильного геополитического фона и отсутствия санкционной риторики, потенциально представляющей санкционные угрозы для РФ", — добавил он.

В ближайшее время на первый план вновь выйдет геополитика, считает Юрий Попов из Sberbank Investment Research.

"В частности, сегодня президенты России и Белоруссии проводят первую встречу после белорусских выборов в августе, которые стали поводом для по-прежнему продолжающихся протестов. Завтра в Европарламенте будут обсуждать ситуацию в Белоруссии и инцидент с отравлением Алексея Навального. Поэтому не исключено, что инвесторы займут более острожные позиции по рублю", — добавил он.