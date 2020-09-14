МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 15 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (2кв2020) 1,6% -1%
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (август) -1,6% -0,4%
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (август) 4,8% 5,1%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (август) -0,4%  
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,7%  
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июль) -1,2% -1,3%
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (август) 94,4 тыс  
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (июль) -220 тыс -120 тыс
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (июль) 3,9% 4,1%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,4% -0,1%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (август) -0,1% -0,1%
10:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
10:15 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
11:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,3% 0,3%
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (сентябрь) -81,3 -72
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (сентябрь) 71,5 69,8
12:00 EUR Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (2кв2020) 3,4%  
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (сентябрь) 64  
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (август) 0,8% 0,4%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (август) 0,7% 0,5%
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (сентябрь) 3,7 5,95
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июль) 20,7% 8,7%
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (август) -8,18%  
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (август) 3% 1%
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 2,97 млн барр  

 

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Обувь России — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Аэрофлот — СД (об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО, об одобрении совершения сделки в связи с допэмиссией, в заочной форме)    