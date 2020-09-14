МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций днем в понедельник пока удерживается в плюсе после бодрого утреннего открытия, несмотря на умеренно негативный внешний фон, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.24 мск растёт на 0,61%, до 2928,17 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,04%, до 1223,54 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" увеличивается при этом на 27 копеек, до 75,32 рубля, курс евро — на 67 копеек, до 89,52 рубля.

Внешний фон остаётся смешанным. Так, основные европейские фондовые индексы умеренно прибавляют сейчас, а фьючерсы на ведущие американские индексы рынка акций поднимаются на 1% и более.

В то же время ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается в цене почти на 1%, до 39,4 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста сейчас — префы Центрального телеграфа (+2,66%), акции ММК (+2,52%), депозитарные расписки Mail.ru (+2,3%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+2%), акции "Северстали" (+1,67%), а также депозитарные расписки X5 (+1,6%), акции ФСК ЕЭС (+1,49%), префы "Мечела" (+1,45%), акции "Русала" (+1,31%).

В свою очередь бумаги "Норникеля" не только приостановили падение как реакцию на иск Росприроднадзора, но и прибавляют в цене в пределах 1%, указывает Евгений Миронюк из компании "Фридом Финанс".

"Акции Petropavlovsk росли без видимых фундаментальных причин, в то время как акции других крупных золотодобытчиков были склонны к коррекции на фоне стабилизации золота в районе 1950 долларов за унцию", — также отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

К текущему моменту акции Petropavlovsk дорожают на 4,36%, при этом акции "Полюса" снижаются на 1,1%, а акции Polymetal – на 2,4%.

Среди "антилидеров" снижения котировок также – акции "Алросы" (-1,85%), Московской биржи (-0,72%), "Обуви России" (-0,71%), "Фармсинтеза" (-0,69%).

Акции "Аэрофлота" символически снижаются в цене – на 0,02%, нейтрально реагируя на сообщение пресс-службы компании о том, что ее акционеры одобрили допэмиссию на величину до 1,7 миллиарда акций.

Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс" полагает, что докапитализация для "Аэрофлота" выгоднее, чем рост долга (например, за счет кредитов, гарантированных государством). "Аэрофлоту" надо реализовывать долгосрочную стратегию, пандемия не отменяет стратегических целей, а лишь немного отодвигает сроки. Инвесторы понимают, что трудности временные, а операционно компания будет в очень хорошей форме, если покрыть убытки и рефинансировать долг после окончания пандемии", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

К вечеру настроения во многом будут зависеть от динамики американских фондовых и глобальных нефтяных площадок, идти выше рисковым активам все еще сложно, отмечает Кожухова.

Важных корпоративных событий сегодня не предвидится, указывает Миронюк. С точки зрения аналитика, индекс Мосбиржи до конца недели будет находиться в диапазоне 2835-3000 пунктов.

Основным рыночным риском для эмитентов в РФ остается слабость нефтяных цен, которые сегодня почти не отреагировали на всплеск интереса к рисковым активам и ослабление доллара на рынке форекс, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Сегодня российские фондовые индикаторы приближались к важным техническим препятствиям: 2950 пунктов — по индексу Мосбиржи, 1242 пунктов — по индексу РТС. Пока их преодолеть не удалось и без возобновления устойчивого роста мировых рынков, прежде всего, нефтяного, наши индексы могут продолжить снижаться", — заключает аналитик.